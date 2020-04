Neben diesen fundamentalen Faktoren sei die Vereinbarung zwischen den Mitgliedern der OPEC+ erwähnenswert, die eine Drosselung der Ölförderung zur Stützung des Rohölpreises vorsehe. Dies verringere den Druck auf die Ölproduzenten, insbesondere jene in den USA, sowie auf die damit verbundenen Arbeitsplätze.



Und aus technischer Sicht könnte die wahrscheinlich noch sehr defensive Positionierung des Marktes auf eine Umkehr des mechanischen Trends hoffen lassen. In der Tat seien zumindest teilweise Effekte einer Trendwende zu erkennen, wenn extreme Long- oder Short-Positionen eingegangen worden seien.



Nach Ansicht der Experten sollte man vorsichtig bleiben. Gewiss seien die fiskalischen Stützungsprogramme beispiellos, aber es gebe weiterhin noch viele unbekannte Faktoren. Die Antriebsriemen zwischen den Hilfsprogrammen und den Unternehmen oder Privathaushalten würden nicht alle sofort greifen. Zu diesen Hemmnissen komme eine Ungewissheit hinzu: Wann werde der Lockdown enden? Die Aufhebung der Kontaktsperren werde schrittweise erfolgen und von etwaigen Rückschlägen wie beispielsweise einer zweiten Infektionswelle abhängig sein. Auf Sicht von sechs Monaten sei also Vorsicht geboten.



Zudem seien die Aktienbewertungen wieder auf Vorkrisenniveaus gestiegen, was im aktuellen Umfeld kaum tragfähig erscheine. Der Markt erwecke angesichts dieser Bewertungen den Eindruck von selbstgefälliger Zufriedenheit.



Aufgrund der beispiellosen Unterstützungsmaßnahmen seitens der Zentralbanken und Regierungen würden die Experten ein gewisses Maß an Zuversicht für legitim halten. Aber zu versuchen, den Tiefstand des Marktes für einen massiven Wiedereinstieg zu nutzen, erscheine ihnen gewagt: Die Wirtschaft sei seit 1929 noch nie so stark geschwächt gewesen wie jetzt. Die Bewertungen seien weiterhin hoch. Zudem hätten wir erst zwei Monate einer Krise hinter uns, die mehr als ein halbes Jahr dauern könnte. Eine gewisse Vorsicht erscheine den Experten daher angebracht.



Für langfristig orientierte Anleger mit einem gesunden Maß an Gelassenheit könnten sich die derzeitigen Einstiegspreise jedoch als aussichtsreich erweisen, denn die Zentralbanken hätten signalisiert, dass sie alles tun würden, um Risikoanlagen zeitlich unbegrenzt zu stützen. (Ausgabe vom 14.04.2020) (16.04.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - An den Märkten folgt aktuell eine als historisch zu bezeichnende Woche der anderen, so Alexis Bienvenu, Fondsmanager bei LFDE - La Financière de l'Échiquier.Dabei scheine besonders die vergangene Woche auch im historischen Vergleich als beispiellos: Innerhalb von vier Tagen (die Börsen seien am zurückliegenden Karfreitag geschlossen gewesen) habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in US-Dollar um mehr als 12 Prozent, der NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um mehr als 10 Prozent und die europäischen Aktienindices um fast 8 Prozent zugelegt. Die während der Krise am schwersten eingebrochenen Titel hätten dabei am besten abgeschnitten und darunter vor allem zyklische Werte.Zwar habe sich die Wirtschafts- und Gesundheitskrise weiter verschärft, in den letzten Tagen seien aber Faktoren eingetreten, die Zuversicht aufkommen lassen würden. Es gebe Anzeichen, dass die Kurve der schweren Covid-19-Infektionsfälle im größten Teil Europas abflache oder ein Abflachen zumindest in Sicht sei. Österreich und Spanien hätten die Beschränkungsmaßnahmen etwas zurückgefahren, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Es gebe also Licht am Ende des Tunnels. Das hätten die Märkte haben positiv aufgenommen, wenn auch der Weg noch lang und ungewiss sei.