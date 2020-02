Genf (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Januar wurden die Finanzmärkte hauptsächlich von den Nachrichten über den Ausbruch des Coronavirus beeinflusst, so Didier Anthamatten, Senior Portfolio Manager im Equity-Derivatives-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion.



Das Ausmaß der Auswirkungen des Virus auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte sei zu diesem frühen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Die Reaktion auf den Renten-, Rohstoff- und Devisenmärkten werde von Angst und hoher Unsicherheit getrieben. Im Januar habe Kupfer an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen nachgegeben, was die längste Verlustserie aller Zeiten darstelle. Rohöl habe 25% gegenüber seinem Höchststand verloren, während die US-Renditen um 40 Basispunkte gefallen seien und die defensiven Währungen gegenüber den Risikowährungen zugelegt hätten (AUD (Australischer Dollar)/USD -4,9%, JPY/KRW (Südkoreanischer Won) +4%).



Dagegen scheinen Aktienanleger zu erwarten, dass der Ausbruch einen großen, aber kurzlebigen Effekt auf China haben wird, der nur sehr wenig auf die Weltwirtschaft übergreifen wird, so die Experten von Unigestion. Die Unterstützung der chinesischen Notenbank PBOC und die umfangreiche Liquidität, die von den Zentralbanken in aller Welt angeboten werde, sowie deren Reaktionsbereitschaft würden Aktieninvestoren ermutigen, in jeder Marktkorrektur zu kaufen. Es scheine, dass die verängstigten Makroinvestoren in die Berge fliehen würden, während Aktieninvestoren in einem Meer von Liquidität schwimmen würden. (Ausgabe vom 11.02.2020) (12.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.