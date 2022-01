Pessimismus sei jedoch nur sehr selten ein guter Ratgeber und das dürfte aus Sicht von Felix Herrmann ganz besonders für die anstehenden zwölf Monate gelten, wenngleich es für die Zunft der Volkswirte angesichts des hohen Grades an Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung der Pandemie sowie der bevorstehenden geldpolitischen Wende sicher schon dankbarere Phasen gegeben habe, um einen Ausblick zu erstellen.



Dennoch: 2022 dürfte nach Lage der Dinge das Jahr werden, welches 2021 ursprünglich hätte werden sollen. Was damit gemeint sei? Erinnern wir uns an den Jahreswechsel 2020/21: Seinerzeit war der Optimismus angesichts der gerade begonnenen Impfkampagne groß, die Erwartungen an eine sich weiter rasant erholende Weltwirtschaft im Jahr 2021 ebenso, so Felix Herrmann von Aramea Asset Management AG. Letztlich seien in punkto Wachstum jedoch erheblich kleinere Brötchen gebacken worden als zu Jahresbeginn erhofft, da sich Angebotsknappheiten und andere Folgen der Coronakrise als mitunter bleischwere Bremsklötze erwiesen hätten, die zudem rekordhohe Inflationsraten zur Folge gehabt hätten. Ein Jahr mehr Erfahrung mit der Pandemie sowie ein zusehends besserer Impfschutz - auch und vor allem in den Schwellenländern - würden nun spürbare Aufholeffekte wahrscheinlich machen.



Auch jenseits der Pandemie werde 2022 voraussichtlich ein Jahr wichtiger Weichenstellungen. Das gelte zum Beispiel für die neue deutsche Bundesregierung genauso wie für die Geldpolitik und die anstehende Zinswende in den USA. Unter dem Strich sollten 2022 die Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte angesichts der soliden Wachstums- und Gewinnaussichten gut bleiben - selbst bei steigenden Zinsen. (Ausgabe vom 03.01.2022) (04.01.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bis in den Oktober 2021 hinein hegten wohl nicht wenige Marktteilnehmer die Hoffnung, das Coronavirus sei weitestgehend unter Kontrolle und somit ein nachrangiges Risiko für die Finanzmärkte, so Felix Herrmann, CFA, Chefvolkswirt von Aramea Asset Management AG.Mit Beginn der heftigen vierten Welle in Europa, der Entdeckung der Omikron-Mutante im November sowie dem Beginn der fünften Welle sei jedoch die Ernüchterung gekommen. Zu Beginn dieses neuen Jahres müssten Investoren konstatieren, dass die Pandemie sowie die mit ihr verbundenen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen wohl zumindest im ersten Halbjahr 2022 noch ein wichtiger Faktor bleiben würden.