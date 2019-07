Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

23,10 EUR -1,07% (08.07.2019, 14:41)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) besitzt eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach bietet. Der Online Broker flatex ist die Cash-Cow, der durch seine fortschrittliche, hauseigene Technologie Topp-Service kostengünstig anbietet und somit zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas macht. Diese smarte und zugleich leicht skalierbare Technologie nutzen auch zahlreiche B2B-Kunden erfolgreich. Namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur setzen diese vitalen Leistungen. Startups und disruptive Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhilft dieses White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.



In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group AG als Anbieter von Smart-Banking-Lösungen somit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (08.07.2019/ac/a/nw)



Die FinTech Group habe den Markt am Donnerstag mit einer etwas kryptisch gehaltenen Nachricht überrascht. Das Unternehmen arbeite demzufolge mit der Investmentbank Lazard zusammen, um strategische Optionen auszuloten und die großen Wachstumschancen optimal nutzen zu können. Dabei komme offenbar alles auf den Prüfstand, neben dem Abschluss neuer Partnerschaften werde explizit auch ein "(Teil-)Verkauf der Gesellschaft" in Erwägung gezogen. FinTech könnte sich damit aus Sicht der Experten weiter fokussieren und stille Reserven heben, etwa durch eine Veräußerung des Technologiegeschäfts. Die Meldung habe in jedem Fall die Fantasie der Anleger angeregt, die Aktie habe sehr positiv reagiert.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" waren erst kurz zuvor im Musterdepot eingestiegen und hatten damit ein gutes Händchen. Auf dieser Basis könne nun entspannt abgewartet werden, welches Kaninchen das umtriebige Management aus dem Hut zaubert. Das Kursziel für die FinTech Group-Aktie laute 25,00 Euro. (Ausgabe 26 vom 06.07.2019)