XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

23,40 EUR -2,30% (15.10.2018, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

23,40 EUR -2,30% (15.10.2018, 15:58)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) besitzt eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach bietet. Der Online Broker flatex ist die Cash-Cow, der durch seine fortschrittliche, hauseigene Technologie Topp-Service kostengünstig anbietet und somit zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas macht. Diese smarte und zugleich leicht skalierbare Technologie nutzen auch zahlreiche B2B-Kunden erfolgreich. Namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur setzen diese vitalen Leistungen. Startups und disruptive Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhilft dieses White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.



In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group AG als Anbieter von Smart-Banking-Lösungen somit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (15.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE0005249601, WKN: 524960, Ticker-Symbol: FLA) unter die Lupe.Die Aktie der FinTech Group habe von der Bekanntgabe des Joint-Ventures mit der österreichischen Post nicht nachhaltig profitieren können. Stattdessen sei der Titel von der Korrekturwelle im Nebenwertesegment mitgerissen worden und notiere in der Nähe der Jahrestiefstände. Die Missachtung der potenzialträchtigen Zusammenarbeit scheine aus Sicht der Experten unangemessen, denn schon der erste Schritt zur Umsetzung gebe einen Eindruck von der Bedeutung des Projekts. Wie angekündigt habe sich die österreichische Post im Rahmen einer Kapitalerhöhung jetzt mit 6,54% an der FinTech Group beteiligt und dafür rund 35 Mio. Euro investiert. Der Transaktionskurs habe bei 28,50 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau gelegen.Die Experten würden einen weiterhin positiven Newsflow, sowohl aus diesem Projekt als auch aus dem übrigen Geschäft erwarten. Denn die zuletzt erhöhte Volatilität an den Börsen, insbesondere auch im Bereich der Techwerte und der Small Caps, dürfte im Retailsegment zu höheren Transaktionszahlen führen. Nicht zuletzt dank dieser beiden Treiber dürfte die Aktie der FinTech Group wiederentdeckt werden, wenn der Abgabedruck im Nebenwertesegment wieder abnehme.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben die Position im Musterdepot etwas aufgestockt und den Stop-Loss ausgesetzt. Das Kursziel laute 40 Euro. (Ausgabe 40 vom 15.10.2018)Börsenplätze FinTech Group-Aktie: