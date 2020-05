Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

62,25 EUR -1,03% (21.05.2020, 09:57)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (21.05.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann sieht sich gut aufgestellt - AktienanalyseGeschlossene Läden, Kontaktverbot, Kurzarbeit - auch die Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) musste der Corona-Krise Tribut zollen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem guten Start in den ersten beiden Monaten sei der Absatz im ersten Quartal um 14,4 Prozent auf 1,7 Mio. Brillen gesunken. Der Umsatz sei um 4,4 Prozent auf 355,3 Mio. Euro zurückgegangen. Der Überschuss sei um drei Viertel auf 11,8 Mio. Euro eingebrochen. Und schnelle Besserung sei nicht in Sicht: "Wir erwarten nicht, in diesem Jahr noch in die Normalität vor der Corona-Krise zurückzukehren", habe der Vorstandsvorsitzende Marc Fielmann bei Bilanzvorlage gesagt. Trotzdem wolle der Konzern seine Investitionen in die digitale Zukunft verstärken und schließe sogar den Kauf eines Unternehmens im Ausland nicht aus. Man sei finanziell stark und fühle sich gut gerüstet, so Fielmann. Die Krise könnte auch Chancen bieten, wenn sie erst einmal vorüber sei. Für die nächsten Monate und das laufenden Jahr sei jedoch keine seriöse Geschäftsprognose möglich. (Ausgabe 20/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link