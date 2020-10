Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

70,90 EUR +0,93% (08.10.2020, 11:28)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (08.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Gute Nachrichten für die Aktionäre! AktienanalyseDie Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) erholt sich schneller als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Berechnungen hätten die Hamburger im dritten Quartal einen Umsatz von ungefähr 420 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von etwa 80 Mio. Euro erzielt. Damit würden beide Werte über dem Vorjahreszeitraum liegen. 2019 - vor Corona - habe Fielmann im dritten Quartal einen Umsatz von 400 Mio. Euro und ein Vorsteuerergebnis von 78,5 Mio. Euro erreicht. Die erst Ende August abgegebene Prognose für 2020 sei daher kurzerhand aufgestockt worden: Fielmann erwarte nun einen Außenumsatz von 1,6 Mrd. Euro und ein Vorsteuerergebnis von über 140 Mio. Euro. Zuvor habe das Management mehr als 1,5 Mrd. Euro bzw. 100 Mio. Euro prognostiziert.Das sei nicht nur bei Anleger gut angekommen, auch von Analysten habe es jede Menge Lob gegeben. Die Corona-Delle wurde fast wieder ausgebügelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2020)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:70,85 EUR +1,00% (08.10.2020, 11:22)