Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

66,20 EUR +1,61% (05.04.2018, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

65,95 EUR +0,88% (05.04.2018, 11:41)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (05.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie: Weitere Kursverluste deuten sich an - AktienanalyseDie wachsende Furcht vor einem weltweiten Handelskonflikt sowie die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik der FED haben den weltweiten Aktienmärkten schwer zugesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch die wegen ihrer Defensivqualitäten sonst so geschätzte Fielmann-Aktie (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) habe sich dem allgemeinen Markttrend nicht entziehen können. 12,6 Prozent habe das Papier in den vergangenen drei Monaten verloren. Vom Rekordhoch, das Ende Oktober erreicht worden sei, sei die Fielmann-Aktie bereits mehr als 15 Prozent entfernt. Ein Teil der Verluste sei sicherlich dem Zinsanstieg an den Kapitalmärkten geschuldet.Aber auch mit den vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Jahr habe der MDAX-Konzern nicht recht überzeugen können. Zwar habe die Optikerkette ihren Umsatz nach ersten Berechnungen trotz einer geringeren Zahl von Verkaufstagen um 3,7 Prozent auf 1,39 Mrd. Euro steigern können, unterm Strich habe Fielmann wegen einer überproportional gestiegenen Steuerquote aber nur etwa ein Prozent mehr als im Vorjahr verdient.Charttechnisch sei es um die Fielmann-Aktie damit nicht zum Besten gestellt. Denn mit dem Rutsch auf ein neues Jahrestief sei das sich seit Wochen ankündigende Doppeltop nun endgültig aktiviert worden. Aber nicht nur deswegen seien Anleger derzeit besser auf der Short-Seite aufgehoben. Auch die Bewertung mahnt zur Vorsicht: Trotz Korrektur ist der Börsenwert mit 5,5 Mrd. Euro immer noch viermal so hoch wie der Jahresumsatz, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2018)Börsenplätze Fielmann-Aktie: