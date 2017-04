Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann AG:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (25.04.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser:Christian Salis, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q1-Zahlen das Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) von 66 auf 74 Euro.Das Hamburger Unternehmen dürfte starke Zahlen präsentieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Umsatz dürfte um 7%, das Vorsteuerergebnis um 11% gestiegen sein. Salis habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2017 und 2018 nach oben revidiert.Christian Salis, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Fielmann-Aktie bestätigt und das Kursziel von 66 auf 74 Euro angehoben. (Analyse vom 25.04.2017)Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:76,05 EUR -0,39% (25.04.2017, 14:10)