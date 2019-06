Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (06.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fiat Chrysler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienisch-amerikanischen Autobauers Fiat Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) unter die Lupe.Die Automobilbranche stehe stark unter Druck. Um die Marktposition in einem schwierigen Marktumfeld zu verbessern, habe Fiat Chrysler (FCA) eine Fusion mit Renault erwägt. Wenige Tage später sei ein möglicher Deal bereits geplatzt: Es sei klar geworden, dass derzeit die politischen Voraussetzungen, damit ein solcher Zusammenschluss erfolgreich sei, in Frankreich nicht gegeben seien, habe Fiat Chrysler in einer Stellungnahme mitgeteilt. Die Unternehmen hätten gemeinsam zum weltweit drittgrößten Autohersteller aufsteigen und den Marktführern Volkswagen und Toyota die Stirn bieten können. In der Hoffnung auf einen Merger seien beide Aktien zuletzt kräftig angezogen.Der geplatzte Zusammenschluss mit FCA sei derzeit nicht die einzige schlechte Nachricht für Renault. Der französische Wirtschaftsminister Le Maire habe erklärt, in der Affäre um Ex-Spitzenmanager Carlos Ghosn werde Anzeige erstattet.Die Fusionsfantasie sei nun dahin, die zuletzt starken Kursgewinne nach Bekanntwerden eines potenziellen Zusammenschlusses zwischen FCA und Renault dürften wieder schmilzen. Beide Auto-Aktien seien aktuell kein Kauf, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie: