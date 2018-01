Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

21,58 EUR -0,87% (08.01.2018, 22:00)



ISIN Fiat Chrysler-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat Chrysler-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (09.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Fiat Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Brian A. Johnson, Dan Levy und Kristina Church von Barclays:Brian A. Johnson, Dan Levy und Kristina Church, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie von Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) und erhöhen das Kursziel von 18 auf 21 USD.Fiat Chrysler ist vielleicht der Wert in ihrem Beobachtungsspektrum, bei dem die meisten Kurskatalysatoren auszumachen sind, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die US-Steuerreform ist überwiegend positiv für den Autosektor. Zudem werden Vorteile der "doppelten Kapazität" bei Ram und Wrangler womöglich unterschätzt. Die Analysten hätten ihre EPS-Prognosen für Fiat Chrysler angepasst.Brian A. Johnson, Dan Levy und Kristina Church, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Fiat Chrysler-Aktie bestätigt und das Kursziel von 18 auf 21 USD angehoben. (Analyse vom 08.01.2018)Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:18,30 EUR +1,02% (09.01.2018, 10:56)