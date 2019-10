Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Konjunkturbarometer der vergangenen Woche von den Märkten verdaut wurden, konzentrieren sich Anleger nun wieder vermehrt auf die Handelsgespräche zwischen USA und China, welche am Donnerstag in Washington wieder aufgenommen werden sollen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Obwohl der große Durchbruch nicht zu erwarten sei, würden sich mit den Verhandlungen betraute Personen vorsichtig optimistisch zeigen. Dieser Optimismus spiegele sich auch am Ölmarkt wider. Nach dem höchsten Wochenabsturz seit Mitte Juli erhole sich der Ölpreis leicht, sodass das Barrel der Nordseesorte Brent wieder über der Marke von USD 58 handele.



Auch aktienseitig würden sich Anleger wieder vermehrt aufs Parkett trauen. Während die US-Märkte gestern noch mit leichten Verlusten aus dem Handel hätten gehen müssen, hätten zumindest die europäischen Börsen mit Gewinnen schließen können. Auch für heute würden die Indikatoren für DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) auf einen festeren Handelsstart hindeuten. Gestützt werde die Stimmung auch von Asien, wo die chinesischen Aktienmärkte nach einwöchiger Pause wieder geöffnet hätten und sich trotz schwächerer PMIs durchaus solide präsentieren würden. (08.10.2019/ac/a/m)





