Kurzprofil Feintool:



Das Technologieunternehmen Feintool (ISIN: CH0009320091, WKN: 905428, Ticker-Symbol: FTO, SIX Swiss Ex: FTON) ist weltweit führend in der Entwicklung von Feinschneidanlagen und der Produktion einbaufertiger Feinschneid- und Umformkomponenten besonders für die Automobilindustrie. Mit seinen Kunden pflegt Feintool über den gesamten Prozess des Feinschneidens und Umformens hinweg enge Partnerschaften - vom Komponentendesign und der Werkzeugkonstruktion über den Anlagenbau bis hin zur Teilefertigung in Großserie. Neben dem Feinschneiden setzt die Feintool-Gruppe weitere Schlüsselverfahren wie das spanlose Umformen und die Taumeltechnologie ein und ist damit der weltweit einzige Komplettanbieter für die wirtschaftliche Herstellung komplexer Präzisionskomponenten.



Mit Standorten in Europa, Japan, China und den USA ist die Feintool-Gruppe in den wichtigsten Automobilmärkten der Welt vertreten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lyss (CH) beschäftigt knapp 2.000 Mitarbeiter. An seinen Standorten bildet Feintool rund 80 junge Menschen hauptsächlich zu Polymechanikern, Konstrukteuren und Kaufleuten aus. (22.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Feintool-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Technologieunternehmens Feintool (ISIN: CH0009320091, WKN: 905428, Ticker-Symbol: FTO, SIX Swiss Ex: FTON).Nachdem sich das Umsatzwachstum von Feintool deutlich negativ entwickelt habe und positive Impulse kurzfristig nicht zu erwarten seien, habe der Analyst seine Prognosen für System Pars und Fineblanking Tech reduziert. Im Vergleich zur bisherigen Schätzung erwarte er jetzt einen um 6% geringeren Umsatz im GJ19 und eine gewisse Stagnation im GJ20. Bei der EBIT-Marge im 2H19 rechne der Analyst jetzt mit einem ähnlichen Niveau wie im 1H19. Die Kosten der Produktionsanläufe und die Vertriebs- und Verwaltungskosten dürften hoch bleiben. Auch seine mittelfristigen Prognosen würden gesenkt.Lichvar senke seine Prognosen deutlich, um die negative Entwicklung bei Feintool im 1H19 widerzuspiegeln. Seine Korrekturen würden zu negativen Änderungen seiner EPS-Prognosen im hohen zweistelligen Bereich führen (-65%/31%/-15% für die nächsten drei Jahre).Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein "hold"-Rating für die Feintool-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 76,00 auf CHF 63,00 gesenkt. (Analyse vom 22.08.2019)Börsenplätze Feintool-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Feintool-Aktie:52,20 EUR +0,38% (22.08.2919, 10:00)