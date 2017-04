Xetra-Aktienkurs Fair Value REIT-Aktie:

7,41 EUR +0,07% (19.04.2017, 11:03)



ISIN Fair Value REIT-Aktie:

DE000A0MW975



WKN Fair Value REIT-Aktie:

A0MW97



Ticker-Symbol Fair Value REIT-Aktie:

FVI



Kurzprofil Fair Value REIT-AG:



Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975, WKN: A0MW97, Ticker-Symbol: FVI) mit Sitz in München konzentriert sich auf Handels- und Büroimmobilien an deutschen Sekundärstandorten sowie auf Immobilienbeteiligungen mit besonderem Augenmerk auf geschlossene Immobilienfonds.



Zum 30. Juni 2015 repräsentierte das Gesamtportfolio 44 Immobilien mit einem Marktwert von insgesamt rund 306 Mio. EUR. Das Portfolio wies zu diesem Zeitpunkt einen Vermietungsstand von 91,8% der bei Vollvermietung erzielbaren Mieten von 27,6 Mio. EUR p.a. auf. Die Mietverträge hatten am 30. Juni 2015 eine gewichtete Restlaufzeit von 4,7 Jahren. Rund 57% der Potenzialmiete beziehen sich auf Einzelhandelsflächen, 33% auf Büroflächen und 10% auf Sonstige Nutzungen. (19.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Fair Value REIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975, WKN: A0MW97, Ticker-Symbol: FVI) unter die Lupe.Im letzten Geschäftsjahr habe Fair Value den Trend der letzten Jahre fortgesetzt und bei sinkenden Miet­erträgen die Profitabilität weiter verbessert. Die FFO nach Minderheiten hätten damit stabil gehalten werden können, der IFRS-Gewinn sei um knapp 5 Prozent und der für die Dividendenhöhe maßgebliche HGB-Überschuss um 8,8 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro verbessert worden.Dementsprechend wolle Fair Value für das letzte Geschäftsjahr eine von 25 auf 40 Cent je Aktie erhöhte Dividende ausschütten, was aktuell einer Rendite von 5,4 Prozent entspreche.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, hat die Transaktion vorsichtig ohne unmittelbare Ergebniseffekte modelliert und sieht dennoch sowohl anhand der NAV-Betrachtung als auch auf Basis seines DCF-Modells eine Unterbewertung. (Analyse vom 19.04.2017)Börsenplätze Fair Value REIT-Aktie: