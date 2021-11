Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (02.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass der Konzern Kontroversen nicht scheue, habe Facebook in den letzten Jahren wiederholt unter Beweis gestellt. Ein Projekt, für das dem Unternehmen besonders viel öffentliche Ablehnung entgegengeschlagen gewesen sei, sei die Geschichtserkennung gewesen. Am Dienstag habe Facebook nun angekündigt, den Service einstellen zu wollen.Angesichts steigender Vorbehalte von Nutzern und Regulierern werde der Dienst in den kommenden Wochen abgeschaltet, habe Facebook mitgeteilt. Einen genauen Termin habe das Unternehmen nicht genannt.Mit dem Schritt sollten auch die Gesichtserkennungsvorlagen von über einer Milliarde Menschen gelöscht werden. Nach dem Ende des Dienstes erkenne Facebook nicht mehr nur keine Gesichter in Videos und Fotos, sondern stelle auch den Service ein, der Bilder für blinde oder sehbehinderte Menschen beschreibe.Die Facebook-Aktie könne von der Nachricht nicht profitieren: Sie verliere am Dienstag den Schwung, der aus der angekündigten Umbenennung in Meta letzte Woche entstanden sei und notiere gut zwei Prozent im Minus. DER AKTIONÄR ist weiter vom Unternehmen überzeugt. Anleger bleiben investiert, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Facebook-Aktie. (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: