Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

146,50 EUR -8,49% (09.03.2020, 08:36)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

159,12 EUR (06.03.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

181,09 USD -2,20% (06.03.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (09.03.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Das sollte man nicht unterschätzen - ChartanalyseGemessen an vielen anderen US-Technologietiteln, teilweise auch an den anderen Schwergewichten, präsentierten sich die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) bereits seit dem Jahr 2018 als Underperformer, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar habe sich auch dieser Wert deutlich von den Tiefs im vierten Quartal 2018 erholt. Es habe aber bis in den Januar 2020 gedauert, bis auch Facebook ein neues Allzeithoch markiert habe. Problem: Dieses Hoch habe gerade einmal eine Woche gehalten, anschließend sei es wieder dynamisch abverkauft worden. Nun nähere sich der Internettitel wichtigen mittel- bis langfristigen Supports an.Ausblick: Die Abwärtsdynamik in Verbindung mit der zuletzt als Underperformance zu wertenden Kursentwicklung gegenüber dem Nasdaq 100 mahne bei den Aktien von Facebook zur Vorsicht. Der Langfristchart zeige noch erhebliches Abwärtspotenzial an.Die Short-Szenarien: Kurzfristig drehe sich nun viel um den Unterstützungsbereich zwischen USD 175,50 und 172,50. Unter normalen Umständen wären die Aktien dort sehr gut abgesichert und eine technische Erholung sollte möglich sein. Da am Gesamtmarkt derzeit aber Ausnahmezustand herrsche, müsse man einen Bruch dieser Marken in jedem Fall einkalkulieren. Komme es dazu, wäre die nächsten Supports erst wieder um USD 160 zu nennen. Genau genommen böten die Tiefs zwischen USD 160,84 und 159,28 Halt. Stabilisiere sich der Internetwert auch dort nicht, wäre eine Umkehr aktiviert, welche langfristig die Marke von USD 123 als Kursziel aufweise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: