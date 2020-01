Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

199,10 EUR -0,72% (21.01.2020, 09:27)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

199,58 EUR -0,63% (21.01.2020, 09:14)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

222,14 USD +0,17% (17.01.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (21.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie gehöre definitiv zu den Gewinnern der letzten Wochen und Monate. Seit dem Korrekturtief im Dezember 2018 habe ein Kursplus von über 80 Prozent erzielt werden können. Zuletzt sei wieder ein neues Allzeithoch bei knapp 222 US-Dollar erreicht worden. Handle es sich nur um eine Momentaufnahme oder dürfe man eine weitere Rally von Facebook erwarten?Fundamental sehe es bei Facebook hervorragend aus. Das Unternehmen habe 2019 in jedem Quartal die Analystenerwartungen geschlagen und ein Rekordergebnis nach dem anderen verkündet. Besonders hervorzuheben sei der zuletzt wieder anziehende Nutzerwachstum. Im dritten Quartal 2019 hätten die Daily Active Users (DAUs) um circa 9 Prozent und die Monthly Active Users (MAUs) um circa 8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zugelegt. Beim Umsatz und Nettogewinn habe im dritten Quartal jeweils ein Anstieg von 29 Prozent beziehungsweise 19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal vermeldet werden können. Mit einem 2020er KGV von 22 und einem 2020er EV/Sales Verhältnis von 7 komme die Facebook-Aktie zudem auf eine historisch günstige Bewertung.Neben der starken fundamentalen Entwicklung sorge auch die geplante Einführung des digitalen Bezahldienstes Facebook Pay und der Kryptowährung "Libra" für Kursfantasie. Facebook Pay solle zukünftig innerhalb der App-Dienste (Facebook, Messenger, Instagram und WhatsApp) für jegliche Art von Geldtransfers genutzt werden können, wie etwa zum Einkaufen, zur Geldüberweisung an Freunde oder für wohltätige Zwecke.Mit "Libra" plane Facebook eine auf Blockchain basierende digitale Währung herauszugeben, welche weltweit eingesetzt werden solle. Libra solle gegen heimische Währungen getauscht und als globales Bezahlmittel eingesetzt werden können. Zur Aufbewahrung von "Libra" sollten digitale Geldbörsen (Wallets) eingesetzt werden.Zuletzt sei das Projekt auf den Widerstand der Behörden gestoßen, was unter anderem zum Verlust namhafter Kooperationspartner geführt habe. Gelinge es Facebook jedoch die politischen Widerstände aufzuweichen und "Libra" großflächig einzuführen, so dürfte dies der Aktie einen zusätzlichen Auftrieb geben.Facebook sei nach wie vor eine Cashmaschine mit einer starken fundamentalen Entwicklung. Aufgrund der günstigen Bewertung sollten die politischen Risiken im aktuellen Kurs bereits eingepreist sein.Der investierte Anleger bleibt weiterhin an Bord, der Anleger an der Seitenlinie baut seine ersten Positionen auf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Facebook-Aktie. (Analyse vom 21.01.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.