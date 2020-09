Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

208,80 EUR -1,99% (21.09.2020, 17:26)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

210,15 EUR -1,87% (21.09.2020, 17:11)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

246,61 USD -2,34% (21.09.2020, 17:12)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (21.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Eigentlich sehe es für den Tech-Riesen richtig gut aus. Facebook habe mit überraschend guten Q2-Zahlen und innovativen Produktideen glänzen können. Erst heute habe sogar Bernstein das Kursziel auf 285 US-Dollar angehoben. Doch bei einem Blick auf den Chart trübe sich die Stimmung ein. Die Aktie sei seit Monatsbeginn stark gefallen und generiere mehrere Verkaufssignale.Seitdem die Facebook-Aktie Ende August ein Allzeithoch bei 304,67 US-Dollar markiert habe, sei sie bis heute um knapp 20 Prozent gefallen. Am Donnerstag habe die Aktie die Trendlinie und die 50-Tage-Linie gekreuzt, die beide bei rund 261 US-Dollar gestanden hätten.Mit einem vorbörslichen Minus von etwa zwei Prozent habe das Papier heute an der Unterstützungslinie bei 247 US-Dollar geöffnet. Sehr starke Verkaufssignale bei den Indikatorwerten (Stochastik sei überverkauft und MACD signalisiere einen Abwärtstrend) könnten den entscheidenden Impuls geben, dass in Kürze die Unterstützung nach unten durchbrochen werden könnte.Die Facebook-Aktie könnte zwar vorerst weiter fallen. Langfristig bleibe Facebook aber eine "Aktionär"-Empfehlung. Anleger können den Rücksetzer als Kaufchance nutzen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Facebook-Aktie. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: