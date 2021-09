Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

300,10 EUR -0,40% (27.09.2021, 15:27)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

298,55 EUR +0,56% (27.09.2021, 14:40)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

352,96 USD +2,02% (24.09.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook investiere derzeit sehr viel in den Zukunftsmarkt Virtual und Augmented Reality. CEO Zuckerberg wolle sein Unternehmen sogar zu einem Metaversum formen. Also künstlich geschaffene Online-Welt, in welcher die User gewöhnlichen Tätigkeiten nachgehen könnten. Das alles werde künftig nur mit smarten AR-Brillen möglich. Eine davon habe Facebook zusammen mit dem Brillenhersteller Ray-Ban Anfang September vorgestellt.Dabei handele es sich um die Datenbrille Ray-Ban Stories, mit der man Videos drehen, Fotos schießen und Audiodateien abspielen könne. Das Besondere dabei sei, dass man mit Ray-Ban Stories beim Filmen oder Fotoschießen voll präsent bleiben und sich im Gegensatz zu Smartphones ganz auf die Menschen und Umgebung fokussieren könne.Die Brillen würden jeweils in fünf Megapixeln aufnehmen, der interne Speicher reiche entweder für etwa 40 30-Sekunden-Clips oder 500 Fotos. Die Aufnahmen würden sich entweder über den Button oder per Zuruf des Signalwortes "Hey Facebook" starten lassen.Die gespeicherten Bilder und Videos würden über einer Facebook-App auf das Smartphone übertragen. Optisch kämen Ray-Ban Stories den Brillenmodellen Wayfarer, Meteor und Round von Ray-Ban sehr nah.Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der Facebook-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.