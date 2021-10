Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Ein Konfigurationsfehler in einem Backbone-Router habe am Montagabend Facebook, Instagram und WhatsApp in die Knie gezwungen. Mittlerweile seien zwar alle Dienste wieder online - doch die Anzahl der Betroffenen zeige, zu was für einem Giganten Facebook herangewachsen sei.Eine Grafik von Statista mache deutlich, dass Ende 2020 unglaubliche 35,6 Prozent der Weltbevölkerung monatlich aktive Facebook-Nutzer gewesen seien. Ende Juli habe das Soziale Netzwerk anlässlich seines Q2-Berichts 2,9 Milliarden Nutzer gemeldet.Mittlerweile könnten die Milliarden an Nutzer wieder die Facebook-Dienste nutzen. Die Engineering-Teams von Facebook hätten den Netzwerkverkehr zwischen den Rechenzentren wieder in Gang gesetzt.Auch Anleger könnten wieder Aufatmen, nachdem die Facebook-Aktie am Montag neben der allgemeinen Marktschwäche und den Serverproblemen auch noch von einer Whistleblowerin unter Druck gesetzt worden sei. Das Papier des Internetgiganten habe im frühen US-Handel zuletzt rund 1,3 Prozent im Plus notiert."Der Aktionär" empfiehlt Anlegern der Facebook-Aktie treu zu bleiben - insbesondere, da nicht nur die längerfristigen Trends im Chart, sondern auch bei Nutzer- und Umsatzentwicklung stimmen, so Benedikt Kaufmann. Finde das Papier nach der Schwächephase einen Boden, könne über Nachkäufe nachgedacht werden. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link