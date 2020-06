Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ein Kauf.Immer mehr Unternehmen würden verkünden, vorübergehend auf Werbung bei Facebook zu verzichten. Begründung: Der Konzern gehe nicht konsequent gegen Hasskommentare vor. Der Boykott werde mittlerweile von 90 Unternehmen unterstützt. Für Facebook seien die Einnahmen aus dem Werbegeschäft die Haupteinnahmequelle.Etliche Unternehmen hätten sich zur #StopHateForProfit-Kampagne zusammengeschlossen. Zu den prominentesten Vertretern würden Coca-Cola, PepsiCo und Unilever sowie der US-Mobilfunk-Gigant Verizon zählen. Laut "New York Times" habe Coca-Colas Facebook-Werbeetat vergangenes Jahr allein in den USA 22 Millionen Dollar betragen. Bei Unilever seien es rund 42 Millionen Dollar gewesen.Die Facebook-Aktie sei im Zuge des ausgeweiteten Boykotts stark unter Druck geraten. Facebook sei stark vom Werbegeschäft abhängig. 2019 habe der Bereich knapp 70 Milliarden Dollar erwirtschaftet - rund 98 Prozent der gesamten Konzerneinnahmen.CEO Mark Zuckerberg habe bereits angekündigt, in Zukunft stärker gegen Hassnachrichten und Falschmeldungen vorgehen zu wollen.Im Zuge der Initiative habe die Aktie ausgehend von ihrem Allzeithoch (245,18 Dollar) rund 13 Prozent verloren. Eine Konsolidierung sei nach dem rasanten Kursanstieg der vergangenen Wochen aber ohnehin überfällig gewesen - seit ihrem März-Tief habe die Aktie 75 Prozent zugelegt. Für langfristig orientierte Anleger ergebe sich nun die Gelegenheit, noch mal vergünstigt zuzuschlagen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Boykott das Werbegeschäft nur temporär belaste. Mit Whatsapp-Pay und dem geplanten Einstieg ins E-Commerce könnten schon bald frische Impulse folgen.Die Facebook-Aktie bleibt ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link