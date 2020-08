Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

232,60 EUR +1,04% (25.08.2020, 16:17)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

231,00 EUR +0,96% (25.08.2020, 15:59)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

273,56 USD +0,80% (25.08.2020, 16:03)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (25.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Trotz der häufig negativ kontaminierten Berichterstattung gehöre Facebook fraglos zu den erfolgreichsten und innovativsten Unternehmen der Welt. Die Anleger würden das durch verstärktes Kaufinteresse honorieren, welches die Aktie von einem Rekordhoch zum nächsten eilen lasse. Auch die Analysten kämen mit ihren Kurszielanhebungen gar nicht nach.Die Facebook-Aktie notiere aktuell bei 271,70 USD in der Nähe seines Allzeithochs. Angesichts des starken Momentums halte "Der Aktionär" die Fortsetzung der Rally für wahrscheinlich und empfehle das Papier weiterhin zum Kauf. Investierte sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: