Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Wettbewerb zwischen Facebook und Apple nehme aktuell deutlich zu. Erst am Montag habe der iPhone-Konzern verbesserte Messenger-Funktionen angekündigt und der Social-Media-Konzern wolle angeblich eine Smartwatch an den Markt bringen.Wie das Nachrichtenportal The Verge berichte solle die Smartwatch von Facebook bereits im Sommer 2022 veröffentlicht werden und klassische Funktionen wie einen Pulsmesser oder einen Bildschirm zum Anzeigen von Nachrichten erhalten. Es seien aber auch spannende Neuerungen geplant: So sollten gleich zwei Kameras verbaut sein. Die eine Kamera oben auf der Uhr solle insbesondere bei der Videotelefonie Anwendung finden, die zweite Kamera solle sich abnehmen lassen und freie 1080p-Aufnahmen ermöglichen.Rund 1 Mrd. USD habe Facebook laut The Verge in die Entwicklung der Smartwatch gesteckt. Zudem arbeite der Konzern bei der Entwicklung mit den großen US-Mobilfunkanbietern zusammen, damit das Wearable am Handgelenk auch ohne ein Smartphone in der Tasche funktioniere. Über den Preis werde noch diskutiert, er könnte jedoch etwa im Bereich von 400 USD liegen.Es dürfte wohl kaum die erste Version der Facebook-Smartwatch sein, die ein Erfolg werde. Dafür seien die zusätzlichen Features zu uninteressant und die Marktmacht von Apple sei schlichtweg zu groß. Werde das Produkt weiterentwickelt und könne sich als technologisch bessere Alternative zur Apple Watch am Markt etablieren, könnte es aber spannend werden. Die Tech-Vision von Facebook über das Soziale Netzwerk hinaus beginne jedenfalls langsam Form anzunehmen. Anleger sollten dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: