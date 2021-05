Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Internetriese habe letzte Woche bärenstarke Quartalszahlen präsentiert und die Erwartungen um Meilen übertroffen. Die Analysten hätten sich im Anschluss positiv überrascht gezeigt und quasi im Gleichschritt ihre Kursziele für die Facebook-Akte angehoben. Nun hätten sich weitere Experten optimistisch zur Aktie geäußert."Obwohl ich ein angespanntes Verhältnis zu diesem Management-Team habe - es gab einige bekannte Fehltritte und regulatorische Bedenken -, kann man an diesem Geschäftsmodell nichts aussetzen", habe Nancy Tengler, Chief Investment Officer bei Laffer Tengler Investments in einem Interview mit "Trading Nations" gesagt.Laut Tengler hätten Facebook und Alphabets Tochter Google den "Löwenanteil" des Marktes für digitale Werbung auf sich vereint, der in diesem Jahr voraussichtlich auf 51 Prozent aller Werbeausgaben anwachsen werde. Darüber hinaus überzeuge Facebook durch sein Nutzer-, Umsatz und EPS-Wachstum und sei mit einem KGV 26 nebenher auch noch günstig bewertet. Man sollte die aktuelle Schwäche zum Nachkauf nutzen.Der gleichen Meinung sei auch Bill Baruch, Präsident und Gründer von Blue Line Capital. Obwohl der Markt selbst noch Zeit brauche, um "die Gewinne des Aprils zu verdauen", scheine Facebook eine bessere Wahl zu sein als andere Social-Media-Dienste wie etwa Twitter. Auch er sei der Meinung, dass man die Facebook-Papiere bei Schwäche kaufen sollte. Facebook sei eine relativ günstige Aktie und befinde sich zudem in einer sehr guten technischen Verfassung.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät investierten Anlegern an Bord zu bleiben. (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link