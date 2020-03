Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns lege am Donnerstag deutlich zu. Damit zeige die Facebook-Aktie im Bärenmarkt relative Stärke. Dies lasse bereits jetzt vorausahnen, wie stark die Erholungsbewegung von Facebook sein werde, wenn der Gesamtmarkt sich nachhaltig drehe. Facebook werde aufgrund seinen krisenfesten Geschäftsmodells, des gesunden operativen Geschäfts und sehr hohen Eigenkapitalquote zu den Gewinnern der Coronavirus-Krise gehören.Aus charttechnischer Sicht gelte es für die Bullen nun möglichst schnell die Horizontale bei 160 USD zu erobern und als nächstes Ziel die 180-USD-Marke ins Visier zu nehmen. Nach unten sollte die Zone bei 144 USD den Bullen als eine sehr starke Unterstützung dienen. Auch wenn der Gesamtmarkt weiterhin fallen sollte, sei eine Bodenbildung im Bereich der 120-USD-Marke wahrscheinlich.Die Facebook-Aktie sei für einen Wachstumswert mit einer starken Geschäftsentwicklung aktuell sehr günstig bewertet. Damit werde das Papier sogar für eine solche Investment-Legende wie Warren Buffett, welcher unterbewertete Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und herausragender Marktstellung liebe, interessant. Deswegen habe "Der Aktionär" das Papier des Tech-Giganten in der aktuellen Ausgabe nach dem Ausstoppen erneut zu Kauf empfohlen. Der Stoppkurs liege nun bei 95 Euro, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Hinweis:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link