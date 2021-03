Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

224,35 EUR -0,02% (15.03.2021, 13:30)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

224,50 EUR +1,06% (15.03.2021, 13:13)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

268,40 USD -2,00% (12.03.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (15.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Rechtsstreit des Wiener Datenschutzaktivisten Max Schrems mit Facebook lande vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) in Österreich. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montag berichtet habe, hätten sowohl Facebook als auch Max Schrems Rechtsmittel gegen ein früheres Urteil des Oberlandesgerichts Wien (OLG Wien) eingelegt, Schrems habe den Obersten Gerichtshof gebeten, den Fall zur Klärung an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu verweisen, habe die Datenschutzorganisation noyb am Montag mitgeteilt.Schrems habe vor dem EuGH im Laufe seiner Auseinandersetzungen mit dem US-Konzern bereits zwei spektakuläre Erfolge erzielt, die den gesamten Datenaustausch zwischen den USA und der Europäischen Union betreffen würden. Im aktuellen Rechtsstreit gehe es u.a. um die Frage, ob Facebook-Nutzer dem US-Netzwerk eine Einwilligung erteilt oder mit dem Unternehmen einen Vertrag abgeschlossen hätten, da Facebook als mutmaßliche Leistung Werbung anbiete. Die beiden Dinge seien in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verschieden geregelt. Facebook sei der Auffassung, dass die Nutzer einen Vertrag abschließen würden, da sie personalisierte Werbung erhalten würden. Daher sei die DSGVO nur eingeschränkt anwendbar.Die bisher damit beschäftigten österreichischen Gerichtsinstanzen hätten sich an die Seite von Facebook gestellt. Das Zivil-Landesgericht habe im Sommer geurteilt, dass die Datenverarbeitung vertrags- und rechtskonform sei. Diese Ansicht habe auch das OLG geteilt. Das OLG Wien gehe auch in seinem Urteil von einem Vertrag aus mit der Begründung, Nutzer würden Werbung erhalten, man dürfe die Daten dafür also verarbeiten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Anleger sollten den Rechtsstreit gelassen hinnehmen. Eine nachhaltige Gefahr für das operative Geschäft des Social-Media-Giganten sieht DER AKTIONÄR nicht. Im Notfall wird Facebook mit der EU eine für beide Seiten annehmbare Einigung erzielen. Gewinne laufen lassen.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link