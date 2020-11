Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

224,90 EUR +0,13% (03.11.2020, 11:59)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

225,40 EUR -0,79% (03.11.2020, 11:42)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

261,36 USD -0,67% (02.11.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (03.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Facebook habe letzte Woche Donnerstag seine Geschäftszahlen zum dritten Quartal präsentiert. Der Social-Media-Riese habe mit seinem Zahlenwerk überzeugt und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn über den Erwartungen der Analysten gelegen. Lediglich der Ausblick habe so manch einen Anleger verstört.Facebook gehe zwar von einem höheren Umsatz im Q4 als im Q3 aus, erwarte jedoch für 2021 neben pandemiebedingten Unsicherheiten auch regulatorischen Gegenwind und negative Effekte durch das Plattform-Upgrade bei Apples iOS 14. So habe Facebook bereits mehrfach das iOS-Upgrade von Apple auf die Version 14 kritisiert. Denn mit der neuen Version des Apple-Betriebssystems könnten Apple-Nutzer künftig die Weitergabe ihrer Daten an Werbetreibende unterbinden. Facebook befürchte, dass dadurch sein Audience-Network-Werbegeschäft um über 50 Prozent einbrechen könnte."Der Aktionär" sei weiterhin von Facebooks operativer Stärke überzeugt und sehe durch Apples Betriebssystem-Upgrade höchstens kurzfristige negative Effekte auf das Werbegeschäft des Social-Media-Riesen. Zudem sei es nicht auszuschließen, dass die beiden Giganten zu einer für beide Seiten annehmbaren Lösung der Angelegenheit finden würden.Die Facebook-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.