Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (03.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Social-Media-Anbieter würden fraglos zu den Profiteuren der Coronakrise zählen. Die Menschen würden mehr Zeit zu Hause verbringen und seien damit quasi automatisch bei sozialen Medien aktiver. Dies würden auch die Aktienkurse der großen Player der Branche, also Facebook, Twitter und Snap widerspiegeln.Die Facebook-Aktie komme seit ihrem Corona-Tief inzwischen auf ein Kursplus von 121 Prozent und notiere momentan wieder über der psychologisch wichtigen 300-Dollar-Marke. Damit fehle dem US-Titel weniger als ein Prozent zum Erreichen einer neuen Bestmarke.Die Rally bei Facebook werde fundamental untermauert. Der Internetriese schlage regelmäßig die Analystenprognosen im Rahmen seiner Quartalszahlen und wachse nach wie vor bei seinen Nutzerzahlen. Zudem glänze das Unternehmen durch seine Innovationsoffensiven, wie etwa im E-Commerce (Facebook Shops) oder neuen Social-Media-Features (Instagram Reels).DER AKTIONÄR finde, dass die Pandemie-Krise langfristig den Big Playern im Bereich Social Media in die Karten spiele. Somit sollte die Rally bei Facebook, Twitter und Snap weitergehen. Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: