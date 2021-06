Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

270,75 EUR +0,46% (03.06.2021, 09:00)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

270,75 EUR +0,71% (02.06.2021)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

329,15 USD +0,01% (02.06.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (03.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Allein der Gedanke, Facebook könne WhatsApp mit Werbung monetarisieren, sei vielen Nutzern sauer aufgestoßen. Mittlerweile sei jedoch klar, dass der Internet-Riese seinen Messenger-Dienst zur Schnittstelle zwischen Unternehmen und ihren Kunden machen wolle - das würden nicht nur die jüngsten Übernahmen zeigen, sondern auch die Ankündigungen von der Entwicklerkonferenz F8 Refresh am Mittwoch.So würden bei WhatsApp die Möglichkeiten zur Kommunikation mit Unternehmen ausgebaut. Unter anderem könnten die Firmen in ihren WhatsApp-Chats nun neue Listenansichten mit bis zu zehn auswählbaren Optionen anbieten, damit Antworten seltener per Hand eingetippt werden müssten. Sie könnten ihren Kunden nun zum Beispiel auch per WhatsApp mitteilen, wann ein Artikel wieder lieferbar sei.Die Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden sei das Vorhaben, mit dem Facebook schließlich Geld mit WhatsApp verdienen wolle. Das weltgrößte Online-Netzwerk habe WhatsApp 2014 für am Ende rund 22 Milliarden Dollar übernommen. Mit dem Kauf habe Facebook zwar einen potenziellen Rivalen vom Markt genommen, der Dienst habe bisher aber wenig zum Konzerngewinn beigetragen.Zeitweise sei über Werbung im "Status"-Bereich von WhatsApp nachgedacht worden, wo Nutzer Fotos und Videos für einen Tag mit ihren Kontakten teilen könnten. Die Idee sei dann aber auf Eis gelegt worden. Spätestens seit der Übernahme von Kustomer Inc und der Investition in Jio Platforms sei klar, wohin die Reise gehe. WhatsApp wolle direkt in Richtung E-Commerce.Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link