Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

299,40 EUR +0,39% (29.06.2021, 11:19)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

299,65 EUR +4,44% (29.06.2021, 11:06)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

355,64 USD +4,18% (28.06.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Regierung habe einen schweren Rückschlag bei ihrem Versuch erlitten, vor Gericht die Zerschlagung von Facebook zu erreichen. Ein Richter in Washington habe eine entsprechende Klage der Handelsbehörde FTC abgewiesen. Die FTC habe nicht belegt, dass Facebook ein Monopol im Markt für soziale Netzwerke habe, habe er in seiner am Montag veröffentlichten Entscheidung argumentiert.Allerdings habe er der Behörde noch die Möglichkeit offen gelassen, binnen 30 Tagen eine aktualisierte Klage einzureichen. Eine ähnliche Klage von mehr als 40 Bundesstaaten habe der Richter hingegen komplett abgewiesen.Die FTC habe Facebook in der im Dezember eingereichten Klage unfairen Wettbewerb vorgeworfen und die Abspaltung von Instagram und WhatsApp erreichen wollen. Facebook habe die Foto-Plattform und den Chatdienst gekauft, um seine Dominanz vor den Rivalen zu schützen, laute ihr Argument. Die Bundesstaaten hätten die Vorwürfe mit einer eigenen Klage untermauert.Der Richter habe harsche Kritik für die Juristen der Behörde übrig gehabt. "In der Klage der FTC steht fast nichts Konkretes darüber, wie viel Macht Facebook in einem angemessen definierten Produktmarkt hatte und immer noch hat", habe er geschrieben. "Es ist als wollte die Behörde, dass das Gericht einfach nur die allgemeine Überzeugung abnickt, dass Facebook ein Monopolist sei." Der rechtliche Begriff einer Monopol-Position sei aber präzise definiert und beziehe sich auf einen klar abgegrenzten Markt.Facebook habe Instagram 2012 für etwa eine Milliarde Dollar und WhatsApp 2014 für am Ende rund 22 Milliarden Dollar gekauft. Beide Dienste hätten inzwischen deutlich mehr als eine Milliarde Nutzer. Die US-Wettbewerbshüter hätten seinerzeit die Übernahmen von Instagram und WhatsApp freigegeben. Die Klage der Bundesstaaten habe der Richter abgewiesen, weil sie seit den Übernahmen zu viel Zeit hätten verstreichen lassen.Die Anleger hätten am Montagabend erleichtert auf die Nachricht regiert und die Facebook-Papiere auf ein neues Allzeithoch gehievt. Die Aktie habe den gestrigen Handel mit einem Plus von über vier Prozent abgeschlossen und damit zum ersten Mal eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion Dollar erreicht.Eine Zerschlagung von Facebook wäre nicht zwangsweise schlecht für die Facebook-Aktionäre, da Instagram und WhatsApp als unabhängige Unternehmen eine höhere Bewertung an der Börse erreichen könnten als jetzt. Gerade bei WhatsApp bestehe immer noch das Problem, dass der Dienst noch gar nicht monetarisiert worden sei.Das Positive an den News sei allerdings, dass Facebook nun wahrscheinlich doch die Möglichkeit bekomme, seine drei Dienste zusammenzuführen und so ein einheitliches in sich geschlossenes Ökosystem für seine Nutzer aufzubauen.Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2021)Mit Material von dpa-AFX