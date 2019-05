Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

ISIN Facebook-Aktie:

WKN Facebook-Aktie:

Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.05.2019/ac/a/n)



Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 122,50 USD zogen die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) in einer imposanten Erholungsrally in Richtung des Widerstands bei 148,00 USD an, der Ende Januar mit einem großen Gap übersprungen wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung habe sich der Anstieg im März fortgesetzt und über die Hürden bei 175,49 und 184,25 USD geführt. Auch die Barriere bei 188,30 USD sei Ende April mit einem Gap überwunden und direkt der Widerstand bei 195,32 USD attackiert worden. Auf diesem Niveau sei die Kaufwelle jedoch abgeebbt. Mit dem Rückfall unter die 188,30 USD-Marke habe sich eine Korrektur in Gang gesetzt, die die Aktien zeitweise unter die 184,25 USD-Marke gedrückt habe. Das damit verbundene bearishe Signal habe die Käuferseite zuletzt mit einer Erholung wieder neutralisieren können. Dennoch bleibe der Wert unterhalb der gebrochenen Aufwärtstrendlinie angeschlagen.Ausblick: Noch sei die Korrekturphase bei den Aktien von Facebook nicht abgeschlossen. Auch wenn der übergeordnete Aufwärtstrend hiervon noch nicht tangiert werde, könnte eine zweite deutliche Abwärtsbewegung folgen.Die Short-Szenarien: Unterhalb von 188,30 USD würden die Bären den Takt angeben. Sollte der Wert jetzt unter 180,00 USD zurücksetzen, könnte es zu einer Abwärtsbewegung bis 175,49 USD kommen. An dieser Stelle wäre eine erste Erholung zu erwarten. Ein anschließender Bruch der Marke würde für die Ausweitung der Korrektur bis 168,18 USD sprechen. Auf diesem Niveau könnte sich der Aufwärtstrend dann jedoch fortsetzen. Darunter müsste man allerdings bereits mit einem Einbruch bis 159,28 USD rechnen.