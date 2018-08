XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (08.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Facebook: Kommt jetzt "Face-Bank"? AktienanalyseEinem Zeitungsbericht zufolge hat Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) bei mehreren US-Großbanken Finanzdaten von Nutzern angefragt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hintergrund seien neue Dienstleistungen, mit denen das Unternehmen Bankdienstleistungen übernehmen und seine Plattform stärker zu einem Online-Handelsplatz ausbauen könnte. Dazu habe Facebook sich an US-Geldhäuser wie J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup und US-Bancorp gewandt. Die Daten seien aber nicht für Werbeanzeigen bestimmt und würden nicht mit Dritten geteilt werden. Eine Bank habe Facebook aber abblitzen lassen, es gebe noch immer Bedenken wegen der Datenlücken nach dem Cambridge-Analytica-Skandal.Nach dem jüngsten Kurssturz unter den gleitenden Durchschnitt EMA 200 gestalte sich das Chartbild etwas schwierig. Nach einem Verlaufshoch von 218,62 US-Dollar krache die Facebook-Aktie auf 166,56 US-Dollar abwärts. In den letzten Handelstagen habe jedoch der EMA 200 samt dem Horizontalwiderstand von 186,10 US-Dollar zurückerobert werden können. Doch kurzfristig scheine das Aufwärtspotenzial bedingt durch den 50-Tage-Durchschnitt begrenzt zu sein. Anleger hätten zu Beginn dieser Handelswoche trotzdem kräftig zugegriffen und würden an das Unternehmen glauben. Doch handfeste Handelssignale würden nur unter bestimmten Voraussetzungen zustande kommen.Gelinge es auf Wochenbasis das Niveau von mindestens 186,10 US-Dollar zu festigen, dürfte das nächste Ziel die 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 191,43 US-Dollar lauten. Aber erst oberhalb von 193,40 US-Dollar steige die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst an 200 US-Dollar, darüber sogar an die Jahreshochs von 218,62 US-Dollar merklich an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: