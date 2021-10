Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

279,15 EUR -5,53% (04.10.2021, 20:46)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

280,75 EUR -5,42% (04.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

324,04 USD -5,53% (04.10.2021, 20:31)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Kein leichter Tag für die Facebook-Aktie. Zunächst habe eine Whistleblowerin dem US-Unternehmen schwer geschadet, dann sei die Facebook-Seite samt Instagram und dem Messenger-Dienst Whats app down und anschließend schieße auch noch Jim Cramer von CNBC gegen die Aktie. Er habe gesagt, die Facebook-Dokumente seien so schädlich, dass die Aktie sie nicht so leicht abschütteln könne wie frühere Kritik an den Geschäftspraktiken des sozialen Netzwerks. "Diesmal ist es anders", habe Cramer in der Sendung "Squawk on the Street" gesagt und gemeint, dass die Dokumente - aus denen hervorgehe, dass sich die Facebook-Führungskräfte der negativen Auswirkungen seiner Plattformen auf einige junge Nutzer bewusst gewesen seien - in Verbindung mit den neuen Opt-in-Datenschutzpraktiken von Apple für die Facebook-Aktie zu viel sein könnten.Cramer habe gesagt, diese Dokumente seien "ziemlich verheerend" und könnten dazu führen, dass Facebook-Werbekunden das Schiff verlassen, und habe hinzugefügt, dass lebensfähige Alternativen für die Werbung großer Unternehmen Snap, YouTube und TikTok sein könnten. YouTube sei im Besitz von Alphabet's Google. TikTok sei im Besitz des chinesischen Tech-Giganten ByteDance.Der "Mad Money"-Moderator habe auch gesagt, dass bei Facebook "Köpfe rollen müssen", aber wahrscheinlich nicht der Mitbegründer und CEO Mark Zuckerberg. Cramer habe gesagt, dass er über die Jahre hinweg ein entschiedener Verteidiger Zuckerbergs gewesen sei und ihm den Vorteil des Zweifels eingeräumt habe, weil er sich in einer schwierigen Position befinde, um die von Milliarden von Nutzern eingestellten Inhalte zu kontrollieren. Nach der Ausstrahlung eines Interviews mit der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen am Sonntag und der jüngsten Berichtsserie des "Wall Street Journal" habe er allerdings gesagt, dass das soziale Netzwerk größere Veränderungen vornehmen müsse, die sich negativ auf sein Geschäft auswirken könnten. "Ich kann das nicht mit gutem Gewissen unterstützen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: