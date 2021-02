Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

223,90 EUR +0,38% (08.02.2021, 13:10)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

268,10 USD +0,60% (05.02.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (08.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie befinde sich in der Konsolidierungsphase. Vor allem politische und regulatorische Risiken würden auf dem Papier des Social-Media-Riesen lasten. Schaue man auf die mittelfristige Kursentwicklung, dann hinke Facebook anderen Tech-Riesen und des operativen Entwicklung des US-Unternehmens hinterher. Entsprechend sei auch die Bewertung des Papiers im historischen Vergleich mit einem 2021er-KUV von 6,2 und einem 21er-KGV von 20 günstig. Für langfristig orientierte Anleger würden sich damit einmalige Chancen bieten, bei der Facebook-Aktie einzusteigen. Denn eines sei sicher: Die fundamentale Entwicklung werde sich früher oder später auch im Aktienkurs widerspiegeln, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vbom 08.02.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält un­mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:223,75 EUR +0,56% (08.02.2021, 13:29)