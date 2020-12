Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.12.2020/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie befinde sich aktuell in einer Konsolidierungsphase und habe seit dem Rekordhoch bereits rund 13% eingebüßt. Auch heute gehe es für das Papier des US-Konzerns abwärts. Ein Grund für diese Schwäche dürfte die Klage von 48 Bundesstaaten wegen möglichen Wettbewerbsverstößen sein.Nachdem die Facebook-AKtie in den vergangenen Tagen bereits unter die 50-Tage-Linie bei rund 276 USD gefallen sei, sei heute auch die 100-Tage-Linie bei 271,51 USD nach unten durchbrochen worden. Damit sei erstmal mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen.Die nächste wichtige Unterstützung befinde sich im Bereich des November-Tiefs bei 257,34 USD. Sollte auch diese nicht halten, dann würden die Bären spätestens im Bereich der 250-USD-Marke auf eine harte Gegenwehr der Bullen stoßen. Nach oben gelte es für die Bullen, schnell wieder den GD50 zu erobern und sich über die Horizontale bei 280 USD zu hieven. Danach würden bereits das November-Hoch bei 297,38 USD und die bisherige Bestmarke bei 303,91 USD ins Visier der Bullen rücken.Anleger sollten sich wegen den Wettbewerbsklagen gegen Facebook nicht verunsichern lassen. Zum einen sei eine Zerschlagung des US-Konzerns relativ unwahrscheinlich. Zum anderen könnten die Investoren von so einem Szenario sogar profitieren, da dadurch die Einzelteile des Social-Media-Riesen wie die Instagram, WhatsApp und die Facebook-Plattform selbst an Börsenwert hinzugewinnen könnten. Auch die aktuelle Bewertung des Tech-Giganten erscheine attraktiv. Facebook bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link