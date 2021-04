Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Anleger von Facebook müssten sich am Mittwoch mit einer für sie selten auftretenden Situation anfreunden - und zwar einem verhaltenen "neutral"-Rating von den Analysten von Wedbush Securities. Für Bedenken würden v.a. Apples neue "App Tracking Transparanz" sorgen, die nach einem iOS-Update alle Apps dazu zwinge, die Erlaubnis der Nutzer einzuholen, bevor sie dessen Daten über Apps oder Webseiten anderer Unternehmen hinweg verfolgen würden.Kurzfristig dürfte diese Vorgabe die Möglichkeit einschränken, personalisierte Werbung auszuspielen, und zu leichten Einbrüchen bei Umsatz und Gewinn führen. "Nach unserer Ansicht verfügt Facebook über die stärkste digitale Werbeplattform, welche am effektivsten Nutzer trackt und mit personalisierter Werbung versorgt - und hat daher auch am meisten zu verlieren, wenn sie in diesen Fähigkeiten eingeschränkt wird", heiße es in der Studie vom Dienstagabend.Langfristig würden die Analysten von Wedbush Securities allerdings Potenzial sehen - insbesondere abseits des Kerngeschäfts Werbung. Sie würden hier die anhaltende Erholung auf dem digitalen Werbemarkt nach der Corona-Krise sowie die jüngsten E-Commerce-Initiativen nennen. Die positiven Effekte würden von den negativen laut den Analysten aber ausgeglichen."Der Aktionär" sei gewohntermaßen etwas bullisher. Das Kursziel laute 300 Euro (umgerechnet 359 USD), so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: