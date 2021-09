Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

308,00 EUR -0,90% (20.09.2021, 09:49)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

307,50 EUR -1,63% (20.09.2021, 09:30)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

364,72 USD -2,24% (17.09.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.09.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Erste Unterstützung gefallen - ChartanalyseIn den vergangenen Tagen erreichten die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) den Kurszielbereich bei USD 382,00 und tendierten dort zunächst auf hohem Niveau seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch statt den Höhenflug der letzten Monate in Richtung USD 410,00 fortzusetzen, sei der Wert doch noch vom Rekordhoch bei USD 384,33 nach Süden abgedreht und habe zuletzt an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie korrigiert. Am Freitag seien diese, sowie die erste relevante Unterstützung bei USD 366,95, unterschritten worden.Ausblick: Kurzfristig könnten die Aktien von Facebook den Ausverkauf fortsetzen. Der Kampf um die nahe Unterstützung und gegen eine vorübergehende Trendwende sei dennoch noch nicht entschieden.Die Short-Szenarien: Sollte sich der Wert wieder über USD 366,95 arbeiten können, wäre zunächst ein Anstieg bis USD 382,00 und an das aktuelle Rekordhoch zu erwarten. An dieser Stelle dürften die Bären aber erneut zuschlagen und schon mit einem Bruch der USD 366,95-Marke für eine Eintrübung des Chartbildes sorgen. In der Folge käme es zu einem Rückfall an die wichtige Unterstützung bei USD 351,19. Deren Unterschreiten würde dann für eine deutlichere Korrektur bis USD 334,50 sorgen, ehe an dieser Stelle eine spürbare Erholung einsetzen dürfte. Würden die Aktien von Facebook allerdings auch unter USD 334,50 abverkauft, wäre auch im großen Bild ein Verkaufssignal aktiviert und mittelfristig mit einem Ausverkauf bis USD 315,88 und USD 304,67 zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: