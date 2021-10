Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.In einem Interview des investigativen TV-Nachrichtenmagazins "60 Minutes" habe die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen noch einmal gegen das Soziale Netzwerk nachgelegt. Sie klage den Internet-Giganten an, Profite über die Verhinderung von Fake-News oder Hassreden zu stellen.Vor zwei Wochen habe das Wall Street Journal über die sensiblen Facebook-Dokumente berichtet, worin es unter anderem geheißen habe, dass Facebook gewusst habe, wie stark Social Media die Psyche von Kindern beeinträchtige. Vergangene Woche habe es dann reichlich Kritik in einer US-Senatsanhörung gegeben.Jetzt habe die ehemalige Facebook-Produktmanagerin, Frances Haugen, noch einmal nachgelegt: "Es gab Interessenkonflikte zwischen dem, was gut für die Gesellschaft, und dem, was gut für Facebook ist", habe sie während eines Interviews im CBS-Nachrichtenmagazin gesagt. "Und Facebook hat sich immer wieder dafür entschieden, seine eigenen Interessen in den Fokus zu setzen, beispielsweise mehr Profite einzufahren."Zudem habe Haugen auf den Facebook-Algorithmus als das entscheidende Instrument hingewiesen, welches den Nutzern verstärkt Fake-News anzeige. Am Dienstag werde die Whistleblowerin auch noch einmal in einer Anhörung vor dem US-Senat aussagen.Zusätzlicher Druck seitens Senat und SEC könnte das Sentiment gegenüber der Facebook-Aktie weiter verschlechtern. Bereits in den vergangenen Wochen habe das Tech-Papier zu den schwächsten Performern unter den GAFAM-Werten gehört. Der jüngste Aufwärtstrend und die GD90 seien bereits durchbrochen worden. Kurzfristig wäre wichtig, dass der GD200 bei 314,81 Dollar nicht unterschritten werde.Anleger lassen die Gewinne vorerst laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link