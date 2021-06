Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Industrienationen hätten in der vergangenen Woche eine Digitalsteuer beschlossen und würden nun Big-Tech-Unternehmen wie Apple, Google und Facebook stärker zur Kasse bitten wollen. Die Facebook-Bullen hätten sich davon völlig unbeeindruckt gezeigt und gestern die Aktie gekauft. Nun sei ein weiteres Kaufsignal ausgelöst worden.Die Aktie habe den gestrigen Handel bei 336,58 Dollar und damit auf einem neuen Allzeithoch beendet. Das Tageshoch habe bei 337,69 Dollar gelegen. Damit spreche vieles dafür, dass die Bullen schon bald ihr nächstes übergeordnetes Ziel an der runden Marke bei 350-Dollar ins Visier nehmen würden.Gehe es nach Analysten, dann dürfte die Rally auch nach der Überwindung der 350-Dollar-Marke weitergehen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 383,23 Dollar. Insgesamt würden aktuell 46 Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, sechs würden das Papier auf "halten" einstufen und nur drei seien bearish und würden Anlegern den Verkauf nahe legen.Nach der Meldung zur geplanten Digitalsteuer habe das Facebook-Management gelassen auf die Nachricht reagiert und sogar die neue Steuerreform begrüßt. Grund: Facebook könne auf die Steuer jederzeit mit Erhöhung der Anzeigenpreise reagieren. So habe der Internetgigant mithilfe der Preiserhöhungen für Werbetreibende im ersten Quartal seinen durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer auf 9,27 Dollar gesteigert und dadurch einen Rekordumsatz und Rekordgewinn verbuchen können.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Facebook-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: