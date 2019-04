Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

158,30 EUR +2,59% (04.04.2019, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

173,54 USD -0,38% (03.04.2019, 22:15)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Millionen von öffentlich zugänglichen Nutzerdaten dürften Facebook neuen Ärger bescheren. Unter dem Eindruck der jüngsten Meldungen gehe eine Nachricht unter, die für den US-Konzern und v.a. die Aktionäre eine viel größere Bedeutung habe. Und die habe mit Instagram zu tun. Die Facebook-Tochter sei eine der Cash-Maschinen im Konzernverbund und werde vom "Aktionär" mit mindestens 120 Mrd. USD bewertet. Wie es nun heiße, pumpe Facebook viele Millionen Dollar in die Instragram-Erweiterung "Checkout".Was Checkout für den Gesamtkonzern bedeute, werde sich zeigen, sollte Facebook-CEO Zuckerberg das E-Commerce-Feature auf die Kernplattform übertragen.Die fortwährenden Datenskandale bei Facebook würden zwar nerven. Seit Mitte der Woche bekannt geworden sei, dass Millionen von Nutzerdaten einfach so im Netz herumgelegen hätten - für jedermann zugänglich - stehe die Facebook-Aktie wieder unter Druck. Das sei auch deshalb ärgerlich, weil das Papier charttechnisch gerade ein knackiges Kaufsignal geliefert habe.Die Facebook-Aktie sei trotz des erneut negativen Newsflows ein Kauf. Der faire Wert des Unternehmens in einem SOTP-Szenario steige von 616 auf 666 Mrd. USD, das Potenzial der Aktie (vom aktuellen Niveau aus) auf rund 225 USD, so Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:157,11 EUR -0,40% (04.04.2019, 15:15)