Börsenplätze Facebook-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

194,64 EUR +9,27% (30.04.2020, 09:41)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

194,52 EUR +9,44% (30.04.2020, 09:57)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

194,19 USD +6,17% (29.04.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe seine Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2020 vorgelegt und die Analystenerwartungen beim Umsatz deutlich übertroffen. Die Anleger hätten sich nach Vorlage des Zahlenwerks sichtlich erleichtert gezeigt und die Aktie nachbörslich um über zehn Prozent steigen lassen.Facebook habe in der Corona-Krise schneller neue Nutzer gewonnen als gewohnt. Auch der Umsatz habe deutlich zugelegt, auch wenn es im März einen Rückgang der Werbeerlöse gegeben habe. Zugleich habe das weltgrößte Online-Netzwerk in den ersten April-Wochen Anzeichen für eine Stabilisierung mit Anzeigenumsätzen auf Vorjahresniveau gesehen.Der Umsatz im ersten Quartal sei im Jahresvergleich dank der guten ersten Monate um 18 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar (Analystenkonsens: 17,3 Milliarden Dollar ) gestiegen. Der Gewinn je Aktie habe um 101 Prozent auf 1,71 Dollar zulegen können (Analystenkonsens: 1,72 Dollar je Aktie). Insgesamt habe sich der Quartalsgewinn auf 4,9 Milliarden Dollar verdoppeln können. Allerdings sei das Vorjahresergebnis von einer Rückstellung in Höhe von drei Milliarden Dollar in einem Rechtsstreit mit der US-Aufsichtsbehörde FTC belastet worden.Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer bei Facebook sei binnen drei Monaten um 100 Millionen auf 2,6 Milliarden gestiegen. Üblicherweise gewinne das Online-Netzwerk pro Quartal um die 50 Millionen Nutzer hinzu. Täglich seien 1,73 Milliarden Nutzer zu Facebook gekommen.Auf mindestens ein Facebook-Produkt - also etwa auch Instagram oder WhatsApp - hätten zuletzt monatlich knapp drei Milliarden Nutzer zugegriffen. Täglich seien es 2,36 Milliarden gewesen.Die Anleger hätten sich von Facebooks Q1-Zahlen regelrecht begeistert gezeigt und das Papier des Social-Media-Riesen nachbörslich um über zehn Prozent steigen lassen, nachdem es im regulären Handel bereits um rund sechs Prozent habe zulegen können. Damit habe das Papier auch die 200-Tage-Linie bei rund 192,32 Dollar durchbrechen und ein neues technisches Kaufsignal auslösen können. Vor allem der starke Anstieg bei den aktiven Nutzern zeuge davon, dass der Social-Media-Riese immer noch in der Lage sei, dynamisch zu wachsen.Für den "Aktionär" bleibt Facebook ein absolutes Basisinvestment, so Emil Jusifov. (Analyse vom 30.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link