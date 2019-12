XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

181,42 EUR +1,19% (06.12.2019, 17:00)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

181,50 EUR +1,10% (06.12.2019, 17:13)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 200,55 +0,60% (06.12.2019, 17:13)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (06.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst John Egbert von Stifel Nicolaus:John Egbert, Aktienanalyst vom Investmenthaus Stifel Nicolaus, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nunmehr zu kaufen.Die Analysten von Stifel Nicolaus demonstrieren Zuversicht, dass Facebook Inc. bei den Werbeerlösen ein überdurchschnittliches starkes Wachstum erzielen könne und die Nutzerzahlen weiter steigen würden.Das tägliche Engagement der Nutzer habe sich in Q3 zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder verbessert. Positiv sei vor allem, dass die Stärke gerade in der sehr wertvollen Region USA/Kanada zu beobachten gewesen sei.Im Vergleich zur Peer Group hält Analyst John Egbert die Bewertung der Facebook-Aktie für attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: