Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.12.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Neue Zahlen der Marktforscher von eMarketer würden aufzeigen, dass die jüngste Generation allmählich das Interesse an Facebook verliere. Snapchats Nutzerzahlen bei US-Jugendlichen bis 24 würden erstmals Facebook überholen. Um insbesondere unter den jungen Usern neue Anhänger zu sammeln, habe Facebook am Montag den Messenger Kids für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren veröffentlicht.Wer langfristig und vor allem aussichtsreich in Soziale Netzwerke investieren wolle, komme an der Facebook-Aktie nicht vorbei. Der aktuelle Rücksetzer könne, sobald ein charttechnischer Boden gefunden sei, bei diesem Basisinvestment zum Nachkauf genutzt werden. Sowohl die langfristigen als auch die mittelfristigen Trends würden intakt bleiben.DER AKTIONÄR sehe das Kursziel für die Facebook-Aktie nach wie vor bei 200,00 Euro. (Analyse vom 05.12.2017)XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:144,70 EUR -0,14% (05.12.2017, 15:00)