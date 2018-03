XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

134,00 EUR -0,39% (21.03.2018, 14:51)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

134,81 EUR -1,72% (21.03.2018, 15:07)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

164,935 USD -1,91% (20.03.2018, 14:53)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (21.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Facebook gebe es weiterhin das große Thema des Daten-Missbrauchs. Es handle sich um 50 Mio. Nutzer-Daten, die vielleicht dafür missbraucht worden seien, um Donald Trump den Wahlsieg zu erleichtern. Gestern sei die Facebook-Aktie wieder kräftig nach unten bis auf die Marke von 160 USD gegangen.Man muss bei der Facebook-Aktie abwarten, aber Martin Weiss findet den Einbruch aufgrund der Datenaffäre doch etwas heftig, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.03.2018)Börsenplätze Facebook-Aktie: