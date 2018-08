Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

154,40 EUR +0,52% (06.08.2018, 08:58)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

177,78 USD +0,80% (03.08.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (06.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Facebook: Abwärtsgap im Visier - ChartanalyseDie Aktie von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) bewegt sich seit Jahren in einem Trendkanal nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieses Kanals sei die Aktie am 25. Juli 2018 auf ein Allzeithoch bei 218,62 USD geklettert. Anschließend habe das Unternehmen Zahlen bekannt gegeben. Der Wert habe am Tag danach mit einem Abwärtsgap zwischen 214,62 und 180,13 USD eröffnet und zwei Tage später den längerfristigen Aufwärtstrend getestet. Dieser Trend habe zunächst Halt gegeben, Facebook habe sich leicht erholt und notiere nun fast an der Unterkante des Gaps vom 26. Juli.Gelinge Facebook ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über 180,13 USD, dann ergäbe sich die Chance, das große Abwärtsgap zumindest teilweise zu schließen. Ein Anstieg in Richtung 195,32 EUR wäre durchaus möglich. Sollte der Wert allerdings unter 166,56 EUR und damit unter das Tief vom 30. Juli 2018 abfallen, wäre auch der längerfristige Aufwärtstrend gebrochen. Damit würden Abgaben in Richtung 145,00 USD drohen. (Analyse vom 06.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:152,90 EUR +2,18% (03.08.2018, 17:35)