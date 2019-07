Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (01.07.2019/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg:Sebastian Bray, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) und erhöht das Kursziel von 40 auf 41 Euro.Wegen der schwachen Autobranche dürften die Geschäfte des Mannheimer Konzerns zwar erneut schwächeln und für das zweite Quartal drohe eine Gewinnwarnung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit dürfte der Markt allerdings schon rechnen. Gleichzeitig habe sich die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie sei Jahresbeginn um 15% schwächer als die europäische Chemiebranche entwickelt und das Papier biete im Vergleich zur Branche eine hohe Rendite. Bray habe seine EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Sebastian Bray, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 41 Euro angehoben. (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:35,90 EUR +3,82% (01.07.2019, 09:13)