ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (01.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) charttechnisch unter die Lupe.Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 41,42 EUR) habe sich zuletzt als Sprungbrett für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie erwiesen. In der Folge sei dem Titel auch der Spurt über den Korrekturtrend seit Herbst vergangenen Jahres (akt. bei 46,28 EUR) gelungen, so dass die Atempause der letzten Monate im übergeordneten Kontext letztlich als Korrekturflagge interpretiert werden könne. Der Ausbruch auf der Oberseite werde dabei durch synchrone Einstiegssignale seitens des MACD und des Aroon untermauert. Besonders hervorheben möchten die Analysten aber die Relative Stärke nach Levy, die nicht nur wieder über dem Schwellenwert von 1 notiere, sondern auch eine Bodenbildung abgeschlossen habe. Noch ein weiteres Detail würden sie mit Blick auf den Monatsultimo für bemerkenswert halten: Auf Monatsbasis stehe ein "bullish engulfing" zu Buche, welches die Körper der sieben(!) vorangegangenen Kerzen umschließe. Per Saldo sollte der Titel in diesem Umfeld das Allzeithoch vom Juni 2017 (51,91 EUR) ins Visier nehmen. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft die 2015er-Hochs bei gut 45 EUR zu verteidigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:49,28 EUR +7,96% (31.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:47,98 EUR -0,21% (01.08.2018, 08:22)