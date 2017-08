Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

48,096 EUR -2,23% (03.08.2017, 09:06)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 60 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (03.08.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Bray von der Berenberg Bank:Sebastian Bray, Analyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3), erhöht aber das Kursziel von 40,20 auf 42 Euro.Die hohe Bewertung des Mannheimer Konzerns ließe sich nur mit deutlich besseren Perspektiven für das organische Wachstum rechtfertigen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diese seien allerdings unwahrscheinlich.Sebastian Bray, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die FUCHS PETROLUB von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 40,20 auf 42 Euro angehoben. (Analyse vom 03.08.2017)XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:49,185 EUR -1,81% (02.08.2017, 17:35)