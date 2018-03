Kursziel

FUCHS PETROLUB-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 52,50 Buy Baader Bank Markus Mayer 26.02.2018 46 Halten NordLB Thorsten Strauß 23.02.2018 48 Verkaufen Independent Research Bernhard Weininger 23.02.2018 48 Hold Commerzbank Michael Schäfer 23.02.2018 44 Hold Berenberg Bank Sebastian Bray 22.02.2018 - Verkaufen DZ BANK Heinz Müller 22.02.2018 40 Reduce Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 22.02.2018 53,50 Buy UBS Andrew Stott 05.02.2018 36,50 Sell Hauck & Aufhäuser Christian Sandherr 22.01.2018 48 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 07.12.2017

XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

48,16 EUR +1,09% (20.03.2018, 16:40)



DE0005790430



579043



FPE3



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (20.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie der FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) vor Quartalszahlen zu? 53,50 oder 39 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur FUCHS PETROLUB-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.FUCHS PETROLUB SE wird am 21. März ihre Zahlen für das vierte Quartal 2017 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der FUCHS PETROLUB-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Andrew Stott, in einer Branchenstudie vom 05.02.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Wertpapier weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 53,50 Euro belassen. Die von der UBS für 2018 und 2019 erhöhten Wirtschaftswachstumsprognosen für die Eurozone würden positive Rückschlüsse auf die europäischen Chemieindustrie zulassen. Auch für die Weltkonjunktur seien die Aussichten positiv. Damit könnten die exportorientierten hiesigen Chemieunternehmen die negativen Effekte des starken Eurokurses weitgehend kompensieren. Stott habe jedoch darauf verwiesen, dass die Branche in den letzten zwölf Monaten fast 20% an Wert gewonnen habe.Die niedrigste Kursprognose für die FUCHS PETROLUB-Aktie kommt von Hauck & Aufhäuser und liegt bei 36,50 Euro. Christian Sandherr, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer Aktienanalyse vom 22.01.2018 den Titel von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 40,00 auf 36,50 Euro gesenkt. Das Unternehmen habe sich zu einem Weltmarktführer gemausert, so der Analyst. Steigende Ölpreise und Investitionen in Wachstum sollten eine Profitabilitätssteigerung jedoch ausbremsen. Ferner halte er die Bewertung des Wertpapier für ambitioniert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur FUCHS PETROLUB-Aktie?Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: