XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

46,00 EUR +1,72% (04.11.2020, 12:36)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

46,26 EUR +1,72% (04.11.2020, 12:50)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (04.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).Der Bericht für das Q3 2020 habe die Mitte Oktober vorgelegten Eckdaten (Umsatz, EBIT) bestätigt, die über den Erwartungen gelegen hätten. Das Geschäft in Asien-Pazifik habe sich in Q3 erholt gezeigt (Umsatzwachstum und Ergebnisverbesserung). Das EPS (erstmals veröffentlicht) sei ertragsteuerbedingt leicht hinter der Analystenerwartung zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und habe sich verbessert gezeigt. Daher habe FUCHS per 30.09. wieder eine Nettoliquidität ausweisen können. Der Mitte Oktober erhöhte Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2020 (EBIT: -15% y/y; zum Vergleich Q1-Q3 2020: -17% y/y) sei im Rahmen des Q3-Berichts wiederholt worden. Die im Rahmen der Kommentierung der Eckdaten angepassten Prognosen des Analysten hätten Bestand (u.a. EPS (Vorzüge) 2020e: 1,39 Euro; DPS (Vorzüge) 2020e: 0,97 Euro; EPS (Vorzüge) 2021e: 1,55 Euro; DPS (Vorzüge) 2021e: 0,99 Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie. Das Kursziel laute weiterhin 45,00 Euro. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: